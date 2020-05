Call of Duty Modern Warfare : une mise à jour de 31 Go

Call of Duty Modern Warfare accueille une nouvelle mise à jour et il faudra faire de la place puisque ce sont 31 Go de nouveaux contenus qui sont au menu.

Si vous n'avez pas encore procédé à la mise à jour de Call of Duty Modern Warfare et Warzone, il va falloir anticiper les choses et faire un peu de place sur votre machine puisque le patch apporte 31 Go de contenu.

La mise à jour voit ainsi arriver le mode Classic Battle Royale ainsi que la carte Hardhat. La carte Le Goulag profite également d'améliorations et voit certaines zones débloquées.

Toutes les plateformes ne sont pas logées à la même enseigne concernant la taille du patch. Il faudra ainsi compter 20 Go sur PS4, 31 Go sur Xbox One et 30 Go sur PC.

En marge du contenu, la mise à jour corrige de nombreux bugs et optimise le titre. On voit également apparaitre l'accès aux Opérations Spéciales Modifiées qui proposent des variantes des parties coopératives classiques avec plus d'ennemis, l'obligation de faire des headshot ou des restrictions d'équipement...