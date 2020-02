Call of Duty Modern Warfare : le mode Battle Royale arrive

Activision vient à peine de lancer la saison 2 sur Call of Duty Modern Warfare que l'on pourrait prochainement voir arriver le mode Battle Royale.

Ce mode, inspiré de Fortnite et PUBG avait été évoqué lors du lancement du titre en octobre, mais pas officiellement confirmé par l'éditeur. Avec la mise à jour 1.14 du titre, les choses se précisent davantage puisque l'on peut voir une courte cinématique dans le titre qui correspondrait au mode en question.

On y voit la carte Verdansk jusqu'ici accessible via le mode Operations Spéciales avec des unités projetées d'un avion pour aller se parachuter sur la carte. On peut également voir que la carte est entourée d'une sorte de gaz, qui correspondrait à la zone de rétrécissement qui force les joueurs à bouger et à s'affronter.

Reste à savoir quand Activision déploiera le mode de jeu sur son titre.