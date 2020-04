Call of Duty Warzone : déjà 50 millions de joueurs

Activision se frotte les mains : son Battle Royale Call of Duty Warzone affiche déjà plus de 50 millions de joueurs.

C'est fait ! Quelques semaines à peine après son lancement, le Battle Royale en Free-to-play d'Activision, Call of Duty Warzone vient de franchir le cap des 50 millions de joueurs.

Il faut dire que le contexte particulier de ces dernières semaines est favorable à la pratique de jeux vidéo. Les utilisateurs du monde entier cherchent à passer le temps aussi agréablement que possible en pleine crise épidémique.

Cela n'entame en rien les efforts réalisés par les développeurs pour continuer de corriger le titre et le protéger des tricheurs. Récemment, on apprenait que 20 000 tricheurs de plus avaient été bannis du titre.

Le lancement de la saison 3 de Modern Warfare et Warzone mercredi dernier a également débloqué la création d'escouades de 4 joueurs, et Activision a encore beaucoup de choses à proposer ces prochaines semaines, avec notamment un mode duo.