Call of Duty Warzone :déjà plus de 50 000 tricheurs bannis

C'est une situation qui touche plus facilement les jeux gratuits que les titres payants : les tricheurs s'invitent plus facilement au sein des jeux multijoueurs et cela peut rapidement tourner au véritable calvaire pour les joueurs honnêtes et pour les éditeurs.

Activision ne souhaite ainsi pas voir son titre se faire polluer comme cela a pu être le cas avec certains titres comme Apex Legends et réagit très vite. En quelques semaines seulement, Call of Duty Warzone a déjà rassemblé plus de 30 millions de joueurs et Raven Software et Infinity Ward ont annoncé avoir banni plus de 50 000 tricheurs.

Alors certes, les bans concernent les comptes Battle.net, et il n'est pas nécessaire de payer pour refaire un compte... Mais les studios ont montré ses muscles et expliqué avoir mis en place un système relativement dissuasif.

Ainsi, le duo explique avoir mis en place une équipe de sécurité qui travaille 24h/24 7j/7 pour débusquer les tricheurs en analysant les données. Les équipes surveillent toutes les astuces et tentatives de hack, de l'ESP à l'aimbot simple en passant par les wallhacks... Le système de signalement est en perpétuelle évolution et tous les rapports sont analysés et triés en fonction de données clés. Enfin, on explique qu'une fois l'enquête terminée, le ban intervient immédiatement et n'attend pas de vague spécifique, les actions sont réalisées en temps réel.