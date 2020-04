Call of Duty Warzone : Infinity Ward veut des événements comme sur Fortnite

Infinity Ward souhaite rendre la communauté autour de Call of Duty Warzone plus active et pourrait s'inspirer des événements mis en place sur son concurrent principal : Fortnite.

Taylor Kurosaki, Narrative Director d'Infinity Ward a récemment évoqué le fait qu'il y aurait prochainement des événements de ceux que l'on a déjà pu apercevoir sur Fortnite dans Warzone.

Infinity Ward souhaite explorer les personnages et l'histoire autour de son jeu pour proposer des événements donnant un peu plus de profondeur au titre et dans le bug d'engager la communauté de joueurs tout en proposant du contenu original de façon régulière. Une façon de transformer le jeu en service sans avoir à proposer de version majeure et sans risquer de lasser les joueurs.

Taylor Kurosaki a ainsi confirmé que des événements du type du fameux trou noir en fin de saison 1 de Fortnite étaient prévus. Pas question d'avoir le même événement, mais dans l'esprit, il s'agira d'amener un peu plus d'histoire et de contexte dans le jeu pour amener à des événements grandioses.

Bien évidemment, le background de Warzone est plus sombre et mature que celui de Fortnite, les événements seront donc en conséquence. Les événements devraient ainsi graviter autour des différents personnages de Modern Warfare avec des changements majeurs au niveau des cartes : on pourrait temporairement les voir inondées, uniquement de nuit, sous la neige ou en pleine tempête...