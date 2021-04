Call of Duty Warzone : les joueurs montent au créneau

La communauté de joueurs de Call of Duty Warzone fait actuellement parler d'elle : lasse de supporter les bugs à répétition et les parties polluées par les tricheurs, un hashtag a été lancé sur Twitter.

#FixWarzone est un des hashtag qui compte le plus de tweets ces derniers jours sur le réseau social Twitter. Il s'agit d'un mouvement lancé par les joueurs de Call of Duty Warzone, le mode battle royale en ligne gratuit d'Activision.

L'idée est d'inonder le Web de ce Hashtag pour se faire entendre d'Activision au sujet des nombreux problèmes rencontrés sur le titre, certes gratuit, mais qui encaisse des millions de dollars chaque année.

La saison 2 de Warzone est ainsi vivement critiquée pour certains changements apportés, notamment l'apparition de skins "Pay to win" permettant de se dissimuler plus facilement dans les zones d'ombre, des accessoires d'armes cassés et le retour de certains glitchs comme celui du stimulant.

En marge des bugs divers et variés non corrigés depuis les débuts du titre, le problème des tricheurs reste particulièrement inquiétant... Activision a bien publié un patch de mi saison avec un changelog long comme le bras, malheureusement la plupart des changements évoqués ne sont pas efficace ou n'ont simplement pas été réellement appliqués...

De fait, on voit naitre une vaste campagne de bashing autour du jeu sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de piquer Activision au vif et d'obtenir enfin des changements allant dans le bon sens pour le jeu.