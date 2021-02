CoD Warzone : Activision lance une nouvelle vague de ban

Il y a deux semaines, Activision annonçait avoir passé un large coup de balais sur Call of Duty Warzone en supprimant pas moins de 60 000 comptes de joueurs identifiés comme des tricheurs.

Ceux qui avaient échappé à l'éditeur se pensaient alors tranquilles pendant quelque temps... Mais Raven Software a récemment lancé une nouvelle vague de ban visant les joueurs ayant utilisé des logiciels tiers pour tricher avant la saison 2.

Personne n'est donc à l'abri des sanctions : Activision envoie un message clair et ne compte accepter aucune triche sur son titre. Cette fois, on ne sait pas combien de comptes sont concernés par cette vague de ban, ce qui est certain, c'est que d'autres sont à prévoir.

En procédant ainsi régulièrement, Activision espère dissuader les tricheurs de venir polluer son titre. Mais rien n'est gagné puisque les logiciels de triche sont légion et que ces derniers évoluent également très rapidement.