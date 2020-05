Call of Duty Warzone : les joueurs PC contraints d'adopter l'authentification à deux facteurs

Infinity Ward a récemment annoncé du changement du côté de Call of Duty : Warzone. Désormais, les joueurs PC seront contraints d'adopter l'authentification à double facteur pour pouvoir jouer.

Infintiy Ward a peut être trouvé un nouveau moyen de lutter plus efficacement contre la triche sur les jeux proposés gratuitement.

On sait très bien qu'il est facile pour un tricheur de recréer indéfiniment des comptes de jeu sur les titres proposés en Free-To-Play et que le blocage par IP n'est pas adapté, notamment du fait de l'utilisation d'IP dynamiques et de la réattribution des adresses.

Infintiy Ward mise donc sur l'authentification double pour contrôler un peu plus les tricheurs sur Call of Duty Warzone.

Désormais, les joueurs PC devront passer par l'authentification forte pour accéder au titre, cela implique que les tricheurs arriveront rapidement à court de numéros de téléphone ou d'adresses email pour s'identifier s'ils se font bannir.

Même si cela n'empêchera pas les tricheurs de revenir, la procédure devrait évincer une grande partie des bots qui jouent de façon automatique sur le titre. Infintiy Ward espère assainir ainsi ses serveurs avec plus d'efficacité.