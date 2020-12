La caméra DJI Osmo Pocket, le Samsung Galaxy S10 et le robot aspirateur iRobot Roomba 981 en promotion

Commençons avec la caméra stabilisée DJI Osmo Pocket qui ne mesure que 12 cm de haut et ne pèse que 200 grammes, elle dispose d'une nacelle stabilisée sur 3 axes, elle est équipée d'un capteur photo de 1/2,3" 12 mégapixels. La caméra est ainsi capable de filmer en Ultra HD à 60 images par seconde selon DJI. Le bras se veut très court, mais propose malgré tout son lot de fonctions, notamment avec un écran de retour qui permet d'assurer le cadrage.

La DJI Osmo pocket est équipée de deux micros, mais il sera possible de passer par un micro externe, à condition de brancher un adaptateur sur la prise USB-C. L'écran de la caméra est tactile et permettra de réaliser les réglages. Si l'écran parait petit, DJI a pensé à tout et permettra de connecter la caméra à un smartphone pour profiter d'un écran plus grand. Un adaptateur permettra d'ailleurs de le fixer physiquement au manche.

Amazon propose la DJI Osmo Pocket à 249 € au lieu de 359 € !



Poursuivons avec le smartphone Samsung Galaxy S10 qui est doté d'un écran 6,1 pouces avec une définition de 3040 pixels x 1440 pixels. Il dispose d'un processeur SoC Exynos 9820 accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

La caméra frontale est de 10 mégapixels et à l'arrière, vous pourrez trouver un triple capteur photo avec un module 12 + 12 mégapixels avec zoom optique X2 et un module 16 mégapixels ultra grand angle. Enfin, il est alimenté par une batterie de 3400 mAh.

Vous pourrez profiter du smartphone Samsung Galaxy S10 128 Go à 468 € au lieu de 759 € chez Rakuten !



Enfin, le robot aspirateur iRobot Roomba 981 propose un système de nettoyage en trois étapes dans le but de vous débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent chez vous (poils d’animaux, poussières …). Il est équipé de la technologie de navigation iAdapt 2.0 qui lui permet de se repérer à travers les différentes pièces de votre domicile, et il évite les objets et les chutes.

Le Roomba 981 doit être associé à une application mobile pour être piloté et pour programmer ses routines ménagères à distance à l’aide de votre smartphone. L’application iRobot Home est très complète et ergonomique, mais n’est pas disponible sur Windows Phone. Enfin, il est équipé d’une batterie Li-Ion qui lui permet une autonomie d’environ 2 heures.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur iRobot Roomba 981 à 429 € au lieu de 999 € chez Amazon !



