Les smartphones Poco M3 et Redmi 9A, 9C, Note 9S et Note 9 Pro en forte promotion

Retrouvez aujourd'hui de nombreux smartphones de l'univers Xiaomi avec les marques Redmi et Poco, que nous ne pouvons que vous conseiller de part leurs excellents rapports qualité vs prix.

Commençons par le smartphone Redmi 9A qui profite d'un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 1600 pixels x 720 pixels. Ce Redmi exploite un SoC Helio G25 avec 2 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Au niveau de la photo, vous pourrez profiter d'un capteur photo arrière de 13 mégapixels et d'un capteur photo frontal de 5 mégapixels. La batterie est de 5000 mAh.

Le Redmi 9A est à 83 € au lieu de 109,90 € chez Gearbest.

Poursuivons avec le smartphone Redmi 9C qui est équipé d'un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 1600 pixels x 720 pixels. Le Redmi 9C possède un SoC Helio G35 avec 2 ou 3 Go de RAM et 32 Go et 64 Go d'espace de stockage interne extensible via micro SD.

A l'arrière, vous trouverez un triple capteurs photo avec un module principal de 13 mégapixels et deux autres modules de 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 5 mégapixels. La batterie est de 5000 mAh.

Le smartphone Redmi 9C 3+64 Go est à 98 € chez Gearbest au lieu de 149,90, prix officiel.

Continuons avec le smartphone Redmi Note 9S que nous avons testé et qui dispose d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce téléphone est équipé d'un SoC Snapdragon 720G avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage interne, extensible jusqu'à 512 Go via microSD.

Pour les amateurs de photographie, le Note 9S propose un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels. Les trois autres capteurs sont de 8, 5 et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. La batterie est de 5020 mAh et comaptible avec la charge rapide 18 W.

Vous trouverez le Redmi Note 9S à 174 € au lieu de 219,90 € chez Gearbest avec la livraison gratuite depuis la France.



Enfin terminons avec le smartphone Redmi Note 9 Pro et son écran LCD de 6,67 pouces proposent une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Il exploite un SoC Snapdragon 720G avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage interne.

Il propsoe également un quadruple capteurs photo avec un module principal de 64 mégapixels et trois autres modules de 8, 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. La batterie est de 5020 mAh, et elle est compatible à la charge rapide 32 W.

Profitez du smartphone Redmi Note 9 pro à 223 € au lieu de 299,90 chez Gearbest. La livraison est gratuite depuis la France !



Passons ensuite à la marque PoCo avec notamment le dernier né le Poco M3 qui propose un grand écran 6,53 pouces LCD FHD+ avec encoche en goutte d'eau pour loger le capteur photo avant 8 megapixels et un ratio de 19,5:9.

L'écran limite la fatigue oculaire liée à la lumière bleue, il est encadré de deux haut-parleurs avec protection anti-poussière. Le smartphone intègre un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage avec support de la 4G (dont la bande 700 MHz), compatibilité WiFi Dual Band et Bluetooth 5.0, et intégration d'un port infrarouge pour le transformer en télécommande. Le Poco M3 est Dual SIM et peut intégrer une carte mémoire microSD pour étendre l'espace de stockage.

Le Poco M3 profite d'un triple capteur photo avec un module principal 48 megapixels f/1,79 et pixel binning 4 en 1, un capteur 2 megapixels macro et un module 2 mepapixels monochrome pour capturer les données de profondeur. La batterie de 6000 mAh offrira une autonomie très confortable, mais donne de l'embonpoint à l'appareil mobile (9,6 mm pour 198 g) avec une charge rapide 18W en USB-C. On appréciera aussi le lecteur d'empreintes sur la tranche.

Le smartphone Poco M3 fonctionne sous Android 10 avec surcouche MIUI 12.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

