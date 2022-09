Une caméra sous-marine sans fil et sans batterie !

Une équipe de chercheurs du MIT a annoncé avoir réussi à construire une caméra sous-marine qui a la particularité d'émettre des données sans fil et qui ne nécessite aucune batterie pour l'alimenter.

La caméra en elle-même se voudrait ainsi 100 000 fois plus économe en énergie que les autres caméras sous-marines et ne nécessiterait ainsi que peu d'électricité pour fonctionner. Capable de capturer des photos en couleur y compris dans de conditions de forte obscurité, elle est parfaitement adaptée à l'observation des fonds marins difficilement accessibles pour l'homme, mais aussi, et surtout des missions d'observation sur le long terme.

Le dispositif pourrait ainsi fonctionner plusieurs semaines immergé pour mener des observations de longue durée.

Afin de fonctionner, la caméra se charge de transformer les ondes sonores en électricité via des transducteurs piézoélectriques. Le tout est ensuite stocké dans un supercondensateur.

Les ondes sonores peuvent être celles d'un bateau au loin, un signe de vie aquatique, les mouvements des vagues... l'accumulation étant permanente, la caméra est parée à capturer le moindre cliché à tout moment.

Ce type d'appareil pourrait aider les scientifiques à mener des observations du changement climatique et ses effets sur les fonds marins.