Une caméra de sécurité Hiseeu, le bracelet Xiaomi Mi band 5 et les écouteurs TWS Redmi Airdots 3 en promo

Le bon plan du jour concerne la caméra de sécurité Hiseeu WHD702A qui permet une surveillance optimale de votre quartier et qui va détecter toute personne s'approchant un peu trop de votre domicile. Elle est équipée d'un Zoom optique de 5x et filme en 1080 pixels. Elle vous alertera de la présence d'un individu grâce à son détecteur de mouvement intégré. Elle a un angle de rotation de 320°, et peut s'abaisser à 90°. Une fonctionnalité qui est très importante est qu'elle est dotée de la vision nocturne.

Vous pourrez stocker vos vidéos sur une carte microSD pour les visionner plus tard, mais aussi voir en direct sur votre smartphone ce qu'il se passe autour de chez vous. Vous n'avez aucun souci à vous faire en cas d'intempéries, car la caméra Hiseeu est certifiée waterproof IP66. Cette caméra fonctionne avec le Wi-Fi.

La caméra de sécurité WDH702A de Hiseeu est en promotion à 56 € chez Gearbest !



Vous trouverez également le bracelet connecté Xiaomi Mi band 5 qui est équipé d'un affichage tactile OLED couleur de 1,2 pouce. Il propose un cardiofréquencemètre optique situé au dos du bracelet, et permet le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total),..

Le Mi Band 5 est également compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne

Vous pourrez profiter du bracelet connecté Xiaomi Mi band 5 en promotion à 29 € seulement au lieu de 49,99 €, prix officiel, en utilisant le coupon I62816268A153000. De plus, la livraison est gratuite depuis la France.



Enfin, les écouteurs TWS Redmi Airdots 3 sont les derniers écouteurs proposés par la marque de Xiaomi et possèdent une très belle fiche technique. Il vous permet une écoute optimale de votre musique grâce à leur compatibilité avec le Bluetooth 5.2 qui vous assure aucune erreur de connexion.

Ils sont compatibles avec les appareils Android et iOS. Vous aurez également accès, avec une simple pression sur un écouteur, à Google Assitant, Amazon Alexa, mais aussi Siri.

Ces écouteurs Redmi proposent une autonomie importante de 30 heures ce qui vous permet de profiter de vos musiques, séries, jeux sans vous vous inquiétez du moment où il faudra les recharger. D'ailleurs la recharge se fera avec leur boîtier fourni lors de la commande avec un port USB Type-C. Ils sont certifiés IPX4.

Gearbest propose les écouteurs sans fil Redmi AirDots 3 à 36 € seulement !

