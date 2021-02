La caméra de sécurité Xiaomi Mi Home, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 et l'aspirateur Roborock H6

Le bon plan du jour concerne la Xiaomi Mi Home 360° qui est une caméra de surveillance installée sur une base et capable de pivoter à 360°. Sa taille est particulièrement réduite (78x78x118 mm) pour s'installer n'importe où et sa capacité à pivoter à 360° la rend originale, puisque les caméras traditionnellement proposées par les constructeurs se limitent à 280 °. L'oeil de la caméra peut également s'incliner de 45° vers le haut ou le bas.

Elle embarque un capteur Full HD et un zoom numérique 16X ainsi qu'un micro. Elle dispose de capteurs infrarouges pour lui permettre de voir dans le noir jusqu'à 9m selon Xiaomi. Le fabricant y a également intégré une touche d'intelligence artificielle pour lui permettre de détecter les mouvements pour automatiser l'alerte de l'utilisateur en cas d'intrusion sans pour autant l'alerter si elle détecte les mouvements du chat ou du chien dans l'appartement.

En ce moment Darty propose la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 360° à 29 € au lieu de 39 € !



Vous trouverez également la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 qui propose un écran LCD de 11 pouces qui permet une définition de 2560 pixels x 1600 pixels avec 274 ppp. Cette tablette exploite un processeur Snapdragon 865+ d'une fréquence de 3,09 GHz, et accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Le système d'exploitation est Android 10Q. Cette Samsung Tab S7 est équipée de deux caméras de 13 mégapixels et 5 mégapixels, mais aussi d'une caméra frontale de 8 mégapixels. En connectivité, elle propose le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Elle est alimentée par une batterie Li-Po de 8000 mAh compatible à la charge rapide 45 Watts, mais pas à la recharge sans fil.

La tablette Samsung Galaxy Tab S7 est actuellement à 610 € au lieu de 719 € grâce à une ODR chez Cdiscount.



Terminons avec l'aspirateur sans fil Roborock H6 qui dispose d'un moteur sans balais de 420 W, avec une force d'aspiration maximale de 150 AW. Le système de purification de l'air à cinq étages filtre jusqu'à 99,97% des particules jusqu'à 0,3 microns. Inutiles donc de vous préoccuper de la qualité de l’air, même les microparticules sont stoppées.

Le H6 utilise une batterie lithium-ion polymère. Entièrement développé pour Roborock, elle est très légère offre des durées de fonctionnement comprises entre 90 minutes en mode Eco et 10 minutes à puissance maximale. Équipé d’un écran OLED, il présente diverses informations clairement comme le niveau de la batterie, le temps restant, le mode sélectionné et les alertes de maintenance.

En ce moment l'aspirateur-balai Roborock H6 est à 319 € au lieu de 399 € chez Rakuten !



