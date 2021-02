Le nano ordinateur Raspberry Pi 4 à petit prix , seul, en bundle et avec le boitier Retroflag NESPi 4

Profitez en ce moment du fameux nano ordinateur Raspberry Pi 4 B à prix réduit avec différentes possibilités d'achat seul, en bundle, avec le Nespi4, etc. En ce moment, les modèles Pi 3 B et 3 B+ sont aussi en promotion !!

Le bon plan du jour concerne le célèbre nano ordinateur Raspberry Pi 4 qui est actuellement disponible en promotion que ce soit seul ou en bundle chez Gearbest à partir de 47 € pour l'offre la plus pertinente. De plus, la livraison est gratuite.

Pour rappel, le Raspberry Pi 4 est un nano ordinateur qui propose de grandes performances tout en conservant la taille d'une carte de crédit. Il embarque un processeur ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz soutenu par 2 à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il permet la prise en charge du double affichage jusqu'à la 4K.

Au niveau de la connectique, le Raspberry Pi 4 est assez complet avec deux ports micro-HDMI, un port MIPI CSI, deux ports USB 2.0, un port micro USB, deux ports USB 3.0, un port MIPI DPI et enfin un port GPIO. La connectivité comprend la compatibilité avec le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, le Bluetooth 5.0 ainsi que l'Ethernet Gigabit.

Gearbest propose actuellement le nano ordinateur Raspberry Pi 4 B à prix réduit avec les versions 2 ou 4 Go avec des bundles comprenant divers accessoires (carte SD, clé USB, alimentation, manette...), mais le pack le plus intéressant semble être celui ci-dessous comprenant le Raspberry PI 4 Kit Modèle B 2Go, des dissipateurs de chaleur, un adaptateur secteur, un boitier de rangement, une carte SD 32 Go et enfin un câble HDMI, le tout pour seulement 47 €.



Gearbest propose également le NesPi 4 Case en promotion aux côtés du Raspberry. Il s'agit du premier boîtier compatible Raspberry Pi 4 de la marque RetroFlag qui intègre directement une alimentation USB-C 3A, un adaptateur micro-HDMI vers HDMI et des dissipateurs thermiques. Les connectiques situées à l'arrière sont nombreuses : alimentation en USB type-C, réseau RJ-45, audio jack 3.5mm, 2 sorties micro-HDMI. Cerise sur la gâteau, une "cartouche" est fournie, qui est en réalité un boitier pour disque dur ou SSD au format 2,5 pouces, la classe !

Gearbest propose une offre spéciale gaming pour les amateurs de jeux vidéo avec un bundle jeux vidéo :



Vous pourrez également profiter de réductions de prix sur des bundles sur les Raspberry Pi 3 Model B et B+ :

Et enfin sur le Raspberry Pi 4 :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

