Canal+ : le CSA somme la chaîne de cesser la diffusion en clair

Avec l'obligation de rester chez soi hors déplacements essentiels ou pour aller au travail, l'ennui risque de gagner rapidement et la chaîne Canal+ a annoncé il y a quelques jours son passage en clair pour tous et l'accès aux bouquets payants pour ses abonnés.

Cette décision a fait hurler la concurrence, déclenchant des protestations de TF1 et M6 auprès du CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Dans le même temps, la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) a fait valoir que la diffusion en clair bafouait le droit d'auteur.

Plus précisément, c'est le respect de la chronologie des médias, remise en cause avec la diffusion en clair de films récents sur les chaînes de Canal+, qui est pointée du doigt par les différents acteurs, accusant la chaîne de réaliser une opération séduction commerciale sous le couvert de la gratuité et du contexte sanitaire.

Le CSA a donc réagi en sommant Canal+ de cesser la diffusion des bouquets payant à ses abonnés dès ce vendredi 20 mars au soir. La diffusion de la chaîne principale (canal 4) ne devra plus être proposée en clair au plus tard au 31 mars, au lieu du 15 avril comme l'avait annoncé Maxime Saada, président de Canal+.

"L'opération que Canal+ a lancée ne peut être que limitée dans le temps dans la durée car elle est de nature à altérer l'équilibre entre les chaînes payantes et gratuites. Elle est de nature à remettre en cause la chronologie des médias et elle pose des questions vis-à-vis des autres diffuseurs et des ayant droits", a expliqué le président du CSA Roch-Olivier Maistre.

Les consignes de confinement ne doivent donc pas être le prétexte pour ne plus respecter les réglementations en place, même pour aider la population à passer le temps.