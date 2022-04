Cartes graphiques : les tarifs à moins de 20% du prix de référence

Les tarifs moyens des cartes graphiques n'ont jamais été aussi proches des prix de référence depuis cinq ans et la décrue se poursuit sur le mois de d'avril. Selon les données compilées par 3DCenter d'après les données des marchés allemand et autrichien, ils sont maintenant à moins de 20% au-dessus des MSRP.

Chez Nvidia, les tarifs sont en moyenne de 19% au-dessus des prix de référence, avec une tendance à la stabilisation. Pour AMD, la chute des prix reste marquée avec des tarifs seulement 12% supérieurs au MSRP.

La tendance à la baisse observée depuis plusieurs mois pourrait arriver à un plateau avec une remontée d'ici quelques mois quand les nouvelles générations de cartes graphiques feront leur apparition.

Cela reste un joli recul alors que les tarifs de Nvidia et AMD étaient encore 25% au-dessus des prix de référence à la fin du mois de mars. Plusieurs éléments pourraient contribuer à une remontée : les perturbations engendrées par la reprise épidémique de coronavirus en Chine, notamment à Shanghai, qui vont impacter la production et les livraisons et l'éventuelle remontée des cryptomonnaies réactivant l'appétit pour les cartes graphiques gaming pourront accélérer une remontée des prix à court et moyen terme.