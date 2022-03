Les prix des cartes graphiques continuent de baisser, le printemps s'annonce bien

La situation s'améliore de semaine en semaine concernant le prix des cartes graphiques avec une baisse régulière des tarifs chez les revendeurs depuis le mois de janvier.

Si la pénurie de composants est toujours présente, les moyens mis en oeuvre pour doper la production commencent à porter leurs fruits et la pression du segment des cryptomonnaies s'est un peu atténuée du fait des événements internationaux.

Credit : 3DCenter.org

Selon 3DCenter.org, qui observe l'évolution des marchés allemand et autrichien, les tarifs des cartes graphiques chez Nvidia et AMD ne sont plus que 25% au-dessus des tarifs de référence, un niveau qui n'avait plus été vu depuis plus d'un an. Ils étaient encore de 35 à 40% plus élevés au début du mois de mars.

Depuis le début de l'année, les tarifs ont connu des baisses de 10 à 20% et ils devraient quasiment coller aux MRSP d'ici fin avril à mai, à moins d'imprévus qui remettraient la pression sur le segment.

Les revendeurs restent prudents sur l'évolution des prochains mois mais l'arrivée des cartes graphiques dédiées Intel ARC apportera un nouveau souffle pour le marché des GPU, ce qui pourra contribuer à alléger la demande.