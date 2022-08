Prix des cartes graphiques : Nvidia et AMD désormais largement en-dessous du MSRP

Les prix des cartes graphiques continuent de fondre et les deux grandes marques sont désormais fortement en-dessous des tarifs de référence.

AMD et ses Radeon RX 6000 avaient déjà plongé ces dernières semaines mais Nvidia résistait toujours pour les RTX 30. Désormais, les deux spécialistes des cartes graphiques sont significativement en-dessous des prix de référence.

Les données de 3DCenter.org sur l'évolution des prix sur les marchés allemand et autrichien montrent que les prix des cartes Radeon RX 6000 sont maintenant en moyenne de 14% en-dessous des MSRP, tandis que chez Nvidia, la baisse est de 9%.

La chute des prix se poursuit donc, alors que les cryptomineurs remettent de grandes quantités de cartes graphiques sur le marché de l'occasion à prix cassé et que les stocks de GPU en circulation n'ont jamais été aussi hauts.

Gros stocks avant l'arrivée des nouvelles générations

De la pénurie d'il y a un an, on est désormais dans une situation de surstock qui ne doit pas faire les affaires des deux firmes alors que seront bientôt lancées les nouvelles générations, RTX 40 chez Nvidia et Radeon RX 7000 pour AMD.

Si les modèles standard de milieu de gamme restent à des tarifs proches des MSRP et que les versions d'entrée de gamme se positionnent un peu en-dessous, ce sont surtout les GPU premium qui connaissent de fortes chutes de prix, avec même jusqu'à -40% pour la RTX 3090 Ti, tandis que le tarif de la Radeon RX 6950XT est 22% en-dessous de son tarif de référence.

Il faudra peut-être aussi compter avec l'arrivée des premières cartes graphiques desktop ARC A d'Intel, attendues sur août ou septembre si le calendrier d'un lancement au troisième trimestre est respecté.