Carte d'identité et permis de conduire : l'Union Européenne veut les stocker dans votre smartphone

L'Union européenne souhaite la création d'un portefeuille numérique qui permettrait de stocker des documents officiels comme des pièces d'identité, titres de séjour ou autre permis de conduire directement dans un espace sécurisé consultable et présentable depuis son smartphone.

Selon le Financial Times, l'UE pourrait prochainement voter la création et d'adoption par l'ensemble des pays membres d'un portefeuille numérique.

L'idée serait de proposer une application permettant de stocker des données de façon sécurisées et d'accéder ainsi, depuis son smartphone à des pièces d'identité (CNI, passeport), permis de conduire, titres de séjour, attestation officielles...

Il suffirait pour l'utilisateur de s'identifier via un mot de passe ou des données biométriques pour accéder à ces documents et pouvoir les présenter en cas de besoin administratif ou lors de contrôles de police.

Mieux encore, l'accès aux données pourrait être paramétré pour faciliter le partage avec certains organismes. L'administration garantirait automatiquement la véracité des documents stockés sur l'espace personnel et l'utilisateur pourrait créer des clés d'accès temporaires pour partager sa carte d'identité ou un document quelconque. On pourrait ainsi partager automatiquement sa carte d'identité pour un service de location de véhicule à distance, et obtenir une clé électronique, supprimant la nécessité de se déplacer en agence.

Ce portefeuille fait écho au pass sanitaire adopté par les 27 pays de l'Union européenne, il pourrait ainsi accueillir ce type de document et faciliter le déplacement des usagers lors des crises sanitaires .