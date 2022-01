Cartes graphiques : la production repart sensiblement à la hausse

Selon le DigiTime Asia et des informations glanées auprès de plusieurs constructeurs comme Asus, Gigabyte, MSI ou AsRock, la production de cartes graphiques serait actuellement en hausse.

La crise des semi-conducteurs tend à se résorber progressivement et, premier signe de cette situation, on constaterait une hausse de production des cartes graphiques de 10% comparée à l'année dernière.

Pour autant, la crise n'est pas encore terminée et les fabricants n'espèrent pas réussir à augmenter davantage leur production sur l'année.

Néanmoins, cela devrait permettre de voir plus de cartes arriver sur le marché, en espérant que cela s'accompagne également d'une baisse des prix. Sur ce dernier point, rien n'est certain et repose largement sur le cryptominage qui, même s'il a connu un certain coup d'arrêt récemment, pourrait repartir très rapidement.