Énormes promotions sur le casque Astro A20, l'Oppo Find X3 Lite ou encore la souris Logitech MX Master

Super sélection pour finir la semaine avant de partir en vacances. Le casque Astro A20, le téléphone Oppo Find X3 Lite et la souris Logitech MX Master font partie du top des promotions de la journée.

Commençons par le smartphone Oppo Find X3 Lite qui est en promotion avec les écouteurs OPPO Enco Air sur le site d'Amazon.

Ce smartphone est doté un écran AMOLED de 6,3" avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

De plus, le mobile dispose d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 MP et trois autres modules de 8 MP, 2 MP et 2 MP. Pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. La batterie est de 4300 mAh avec une compatibilité 65 Watts.

Le smartphone OPPO Find X3 Lite + les écouteurs OPPO Enco Air sont à 349 € au lieu de 480 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Continuons avec le casque Astro A20 qui profite de 30 % de réduction sur Materiel.net.

Le casque gaming sans fil est de type circum-aurale. Il offre une isolation passive. Il est équipé de haut-parleurs d'un diamètre de 40 mm. Il est doté d'un micro unidirectionnel pour ne capter que votre voix et éviter les bruits environnants.

Le casque Astro Gaming A20 est accompagné d'un dongle USB qui permet une transmission sans fil sur la fréquence 2,4 GHz et permet d'aller jusqu'à 15 mètres de distance. Pour finir, sa batterie offre jusqu'à 15 heures d'autonomie.

Le casque Astro A20 est au prix de 84 € au lieu de 120 € avec le code NEXUS et la livraison gratuite sur Materiel.net.



Finissons avec la souris Logitech MX Master qui est également en promotion sur le site d'Amazon.

De type sans fil, la souris a été conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés. Elle est équipée d'une roulette de précision qui passe automatiquement du mode de défilement par paliers au défilement ultra-rapide, mais également d'une roulette pour le pouce unique pour le défilement latéral, et du capteur laser Darkfield pour un suivi infaillible.

La souris sans fil Logitech peut être connectée à l'aide du récepteur Logitech Unifying inclus. De plus, sa batterie vous offre jusqu'à 40 jours d'autonomie. La résolution de la souris est de 1000 PPP.

Sur Amazon, la souris Logitech MX Master est au prix de 42 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.



