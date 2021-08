Le casque JBL Tune 500BT, le stabilisateur DJI Ronin-S et le vidéoprojecteur Yonis : jusqu'à 52% de réduc !!!

Commençons par le casque JBL Tune 500BT qui est actuellement en promo chez Amazon.

Le casque, d’un poids de 155 gr, est agréable à porter grâce à ses doux coussinets. Il offre un son précis et impressionnant grâce à sa technologie de Pure Bass JBL en reproduisant les sons dignes d’une salle de cinéma.

JBL Tune 500BT est compatible Bluetooth et avec sa connexion multi-points, vous avez la possibilité d’être connecté à deux périphériques simultanément, de plus, grâce à sa batterie, il offre jusqu’à 16 heures d’écoute.

Le casque JBL Tune 500BT est au prix de 30 € au lieu de 50 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au stabilisateur DJI Ronin-S qui profite d’une réduction de 40 % chez Amazon.

De par sa structure innovante, les mouvements parasites lors du passage d’une position à une autre disparaissent. Un mode sport permet de suivre facilement les mouvements des sportifs en pleine action.

La technologie SmoothTrack vous permet de passer d’un mouvement de caméra à un angle fixe à une main. Elle permet d’enregistrer trois profils d’utilisateurs d’un simple appui sur le bouton du stabilisateur.

Sur Amazon, retrouvez le stabilisateur DJI Ronin-S au prix de 449 € au lieu de 750 €, toujours avec la livraison gratuite.

Finissons avec Yonis LCD 550 qui bénéficie d’une réduction de 52 % sur Rueducommerce.

Le vidéoprojecteur tourne grâce à un processeur ARM 64 Quad Core avec 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. Android 6.0 est installé dessus. Le tout vous permet de profiter d'un moment convivial pour regarder des films et séries sur un large écran.

Sa distance de projection est comprise entre 1,7 m et 9,2 m, il présente une luminosité de 5500 Lumens et un contraste minimal de 1000:1. Sa lampe LED a une durée de vie de 30 000 heures de projection. Vous aurez la possibilité de vous connecter à des périphériques de plusieurs façons différentes : 2 ports USB, 2 Ports HDMI, 1port VGA, un port AV et une fente pour micro-SD. Il est aussi compatible Bluetooth et Wifi.

Le vidéoprojecteur Yonis LCD 550 est au tarif de 373 € au lieu de 770 € avec la livraison offerte sur Rueducommerce.



