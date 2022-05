Trois belles offres avec le casque Logitech G Pro X, les écouteurs Huawei FreeBuds 4i et le PC Lenovo Legion 5

C'est lundi et c'est reparti ! Voici notre top 3 des bons plans du jour avec le casque Logitech G Pro X, les écouteurs Huawei FreeBuds 4i et le PC Lenovo Legion 5.

Commençons avec le casque Logitech G Pro X qui profite d’une très belle réduction sur Amazon.

Ce dernier profite de la technologie DTS Headphone:X 2.0 qui offre un son surround 7.1 pour un son de qualité. De plus, il est doté d’un transducteur PRO-G 50 mm surmontés d’un rembourrage confortable à mémoire de forme recouvert de similicuir. Son cadre est en acier et en aluminium qui rend le casque résistant et robuste.

Il affiche plusieurs profils d’égaliseurs qui sont élaborés par des pros. Il intègre le microphone Blue VO!CE de 6 mm qui est capable de se détacher. Il sera parfait pour vos sessions de jeux.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G Pro X est au prix réduit de 75 € au lieu de 129 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au PC portable Lenovo Legion 5 qui bénéficie d’une belle réduction sur le site d’Amazon.

Il intègre un écran Full HD de 17,3" offrant une définition de 1920 x 1080 px. Le PC Lenovo Legion 5 est propulsé par le processeur AMD Ryzen 5 avec 16 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go pour jouer aux derniers jeux sans souci.

Le PC portable affiche un port Ethernet, un port HDMI, deux ports USB de type C et quatre ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. Il intègre aussi deux haut-parleurs de 2 Watts.

Chez Amazon, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 est au prix préférentiel de 1099 € au lieu de 1399 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec les écouteurs de type intra-auriculaire TWS Huawei FreeBuds 4i qui sont dotés de drivers de 10 mm et bénéficient d’une connectivité Bluetooth 5.2. Ils intègrent la technologie de réduction de bruit active grâce à un système à double microphone pour chaque écouteur.

Les FreeBuds 4i affichent une autonomie de 10 heures en lecture musicale sans réduction de bruit et de 7,5 heures avec la réduction de bruit activée. De plus, le boîtier de charge offre une autonomie supplémentaire de 22 heures de musique (sans la réduction de bruit).

Sur Amazon, les écouteurs Huawei FreeBuds 4i sont au prix de 60 € seulement au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme deux imprimantes 3D Creality et une découpeuse laser Atomstack en promotion ou encore Free Mobile avec un très intéressant forfait mobile 90 Go à moins de 9 € par mois !