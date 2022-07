Casques Meta Quest : le compte Facebook n'est plus obligatoire

Le compte Facebook ne sera plus un passage obligé pour les casques VR Meta Quest. Il y aura à la place des comptes Meta.

Pour ses casques de réalité virtuelle Meta Quest (anciennement Oculus), Meta introduit des comptes Meta qui permettront une connexion et marquent la fin de l'obligation d'utiliser un compte Facebook. Ils seront déployés dans le courant du mois d'août prochain.

" À partir d'août 2022, toute personne qui utilise des appareils VR Meta pour la première fois ou qui a déjà fusionné son compte Oculus et son compte Facebook devra créer un compte Meta afin de se connecter à ses appareils ", annonce Meta.

Il est souligné qu'un compte Meta n'est pas un profil comme sur un réseau social, mais un espace centralisé pour une connexion aux appareils VR, consulter et gérer les applications achetées. Un compte Meta pourra être ajouté au Centre de comptes, comme pour des comptes Facebook ou Instagram.

Le métavers sans compte Facebook

Pour ceux qui se connectent avec un compte Oculus sur Meta Quest et des appareils plus anciens, ils pourront attendre le 1er janvier 2023 pour configurer leur compte Meta. Cette date butoir était auparavant celle de l'obligation d'un compte Facebook avec la fin des comptes Oculus.

Un compte Meta a évidemment son lot d'informations personnelles et sera par ailleurs nécessaire pour la création d'un profil Meta Horizon… pas si éloigné d'un profil sur un réseau social au final, même si c'est d'abord pour la VR. Il sera toutefois possible de créer plusieurs comptes Meta avec pour chacun un profil Meta Horizon.

Meta met notamment en avant des contrôles de confidentialité (Tout le monde, Amis et Famille, Vous seulement) et la possibilité de définir un profil Meta Horizon comme privé (par défaut pour les 13-17 ans). Le cas échéant, toutes les demandes d'abonnement devront être examinées et approuvées par l'utilisateur.