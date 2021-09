Xiaomi : 4 offres TRÈS alléchantes sur le site officiel et notre sélection spéciale Xiaomi !

Sur le site du constructeur Xiaomi, quatre réductions sur deux smartphones sont disponibles du 2 au 8 septembre 2021

Commençons avec le smartphone POCO X3 Pro qui est équipé d’un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif et un échantillonnage tactile de 240 Hz.

Au niveau de la photographie, on observe à l’arrière quatre capteurs photo avec un module principal de 48 MP, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 MP et enfin un capteur de profondeur. Sur le devant, un capteur de 20 MP vous permet de faire de très bons selfies.

Le X3 Pro est propulsé par le SoC Snapdragon 860 accompagné par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. De plus, le smartphone possède la technologie LiquidCool 1.0 Plus qui permet de longues sessions de jeux sans surchauffe.

Pour finir, il est équipé d’une batterie de 5160 mAh ce qui permet jusqu’à deux jours d’autonomie et se charge en moins d’une heure grâce à son chargeur rapide 33 Watts.

Sur le site officiel de Xiaomi, vous trouverez en promotion le smartphone POCO X3 Pro, avec la livraison gratuite :



Le second produit qui se voit offrir une réduction est le Poco F3. Le smartphone propose un grand affichage 6,67" AMOLED FHD+ avec support du HDR10+ et rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, avec un échantillonnage tactile qui passe à 340 Hz, idéal pour les gamers. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 870 accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Le smartphone intègre une batterie de 4520 mAh avec charge rapide 33W et ne mesure que 7,8 mm d'épaisseur pour 196 g.

Côté photo, on trouve sur l'arrière un bloc composé de 3 capteurs avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 8 MP et un capteur macro 5 MP. Et pour les selfies, il est équipé d'un capteur de 20 MP.

Le smartphone POCO F3 est en promotion sur le site officiel de Xiaomi :





D'autres produits de la marque sont également en promotion chez plusieurs e-commerçants :

Mi Smart Band 5 à 30 € au lieu de 50 € (Xiaomi)



