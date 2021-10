Le superbe casque casque Razer Nari Ultimate à - 43 %, mais les promos du jour

Aujourd’hui, on met en avant le casque Razer Nari Ultimate qui profite d’une réduction de 43 % chez Amazon.

Avec ses coussins à refroidissement par gel et d’un serre-tête à réglage automatique, on profite d’un très bon confort pour supporter le casque sur une longue durée. Avec la technologie HyperSense, vous ressentez l’action avec une immersion totale. De plus, il profite du THX Spacial Audio pour avoir un son à 360° naturel et réaliste.

Il se connecte sans fil grâce au Bluetooth et le casque est équipé d’un micro rétractable avec balance chat / game permettant une communication parfaite lors de vos sessions de gaming entre amis.

Sur Amazon, vous trouvez le casque sans fil Razer Nari Ultimate au prix réduit de 100 € au lieu de 200 €. La livraison est gratuite.



