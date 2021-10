Des mini prix pour d’énormes bons plans avec un smartphone, un lave-linge et une liseuse

Commençons sur le smartphone POCO X3 Pro 6+128 Go qui profite d'une belle réduction sur le site officiel de la marque.

Le mobile est équipé d’un écran LCD de 6,67" avec une définition de 2400 x 1080 px et un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz.

À l'arrière du smartphone, on constate quatre capteurs photo avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 8 MP, un capteur macro 2 MP et aussi un capteur de profondeur. Pour faire des selfies, un capteur de 20 MP accompagne le smartphone.

Le X3 Pro est propulsé par le SoC Snapdragon 860 accompagné par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. De plus, le smartphone possède la technologie LiquidCool 1.0 Plus qui permet de refroidir votre mobile lors de longues sessions de jeux.

Au niveau de l'autonomie, on remarque une batterie de 5160 mAh qui offre jusqu’à deux jours d’utilisation et se charge en moins d’une heure grâce à son chargeur rapide 33 Watts.

Le smartphone Poco X3 Pro 6+128 Go est au prix de 199 € au lieu de 250 € et la version 8+256 Go est au tarif de 240 € au lieu de 300 €. La livraison est gratuite.



Passons ensuite au lave-linge hublot Whirlpool FFD9638BCVFR qui profite de 250 € de réduction sur le site de Darty.

Il offre une capacité de lavage de 9 kg avec 13 programmes dont Steam refresh qui permet de supprimer les odeurs. Il permet grâce à son programmateur intelligent 6ème Sense de réaliser jusqu'à 50 % d'économie en eau et en électricité. Il est aussi équipé d'un moteur à induction qui permet un lavage dans le plus grand silence.

On remarque un écran LCD qui permet d'effectuer quelques opérations et un mode de verrouillage des touches pour éviter qu'elles soient déréglées lorsqu'il tourne. Pour finir, on observe le système FreshCare+ qui préserve votre linge et le garde frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle.

Le lave-linge hublot Whirlpool FFD9638BCVFR est au prix de 450 € au lieu de 700 € chez Darty avec la livraison et l'installation gratuite.



Finissons avec la liseuse Kindle Paperwhite qui profite de 34 % de réduction chez Amazon.

Elle présente des bords noirs et arrondis avec un matériau de type soft gomm agréable au toucher. La tablette mesure 169 x 116 x 8,2 mm avec un poids de 191 g et un écran de 6" pour une définition de 1400 x 1080 px. Elle est certifiée IPX8 garantissant une immersion dans l'eau douce contrairement à un livre. L'éclairage est composé de 5 LED permettant une très bonne lecture. Côté espace de stockage, la mémoire est de 8 ou 32 Go.

Du côté format de lecture, elle prend en charge les formats AZW3, AZW, TXT, PDF, Mobi, PRC, HTML, DOC, DOCX mais aussi les images JPEG, GIF, PNG et BMP converti. Pour finir, elle possède la fonction Word Wise qui permet d'afficher des indices en dessous des mots difficiles lorsqu'on lit un livre dans une autre langue.

Sur le site d'Amazon, la liseuse Kindle Paperwhite 32 Go est au prix réduit de 105 € au lieu de 160 € et la version 8 Go est à 90 € au lieu de 130 €. La livraison est gratuite avec Amazon Prime.



