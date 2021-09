Trois offres de folie sur un casque, un aspirateur balai et une souris !!!

Aujourd'hui, on profite de super bons plans sur un casque, un aspirateur balai et une souris. De quoi se faire plaisir !

Commençons avec le casque à réducteur de bruit SONY WH-CH700NL qui profite d’une très belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il est équipé d’un bandeau réglable accompagné de coussinets ovales souples et pivotants pour un confort optimal et un transport facile. La musique prend une nouvelle dimension grâce aux diaphragmes en forme de dôme de 40 mm qui offrent des basses puissantes. Le casque possède aussi la fonction de réducteur de bruit qui permet d’éliminer les bruits indésirables pour pouvoir profiter de sa musique.

Le casque SONY est équipé de la technologie DSEE qui permet d’améliorer la qualité du son qui rajoute des détails et de la richesse à vos morceaux préférés. Il est compatible NFC et Bluetooth, vous pouvez utiliser l’Assitant Google. Pour finir, vous pouvez effectuer des appels grâce au casque.

Le casque à réducteur de bruit SONY WH-CH700NL est au prix exceptionnel de 60 € au lieu de 99 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à la souris pour gamer Razer Basilisk Ultimate avec 50 % de réduction sur Topachat.

De type sans fil, elle est équipée de la technologie Hyperspeed qui offre une rapidité semblable à une souris filaire. Elle possède 14 zones d’éclairage personnalisables grâce aux logiciels Chroma Studio. De plus, elle est équipée de 11 boutons totalement programmables qui optimisent votre façon de jouer.

La souris possède des pieds en PTFE pour parfaire la glisse et ses mouvements. Elle est de type optique avec une résolution maximale de 20 000 dpi. Sa batterie vous emmène pendant plus de 100 heures d’utilisation d’affilée. Pour finir, vous pouvez programmer 5 profils afin de les sélectionner en fonction de vos jeux.

La souris gamer Razer Basilisk Ultimate est au prix de 75 € au lieu de 150 € avec le code CAPS sur le site de Topachat.



Finissons avec l’aspirateur balai Dreame V11 SE qui profite aussi de 37 % de réduction sur le site Rueducommerce.

Il est équipé du moteur Dreame SPACE 4.0 offrant une vitesse de rotation de 125 000 tr/min. On profite d’une puissance d’aspiration de 25 000 Pa / 150 AW. De plus, il est équipé d’un filtre HEPA 5 couches capturant les poussières jusqu’à 0,3 µm. L’aspirateur est accompagné de deux brosses motorisées multisupports, de deux suceurs avec mini brosse escamotables, d’un tube rigide et d’un tube flexible.

Sa batterie de 3000 mAh permet jusqu’à 60 minutes d’utilisation. L’aspirateur balai Dreame V11 SE est équipé d’un écran OLED avec la possibilité de régler le niveau d’aspiration. Il est aussi possible d’appliquer 7 niveaux de réduction de bruit.

L’aspirateur balai Dreame V11 SE est au prix préférentiel de 218 € au lieu de 349 € sur le site Rueducommerce.