Xiaomi POCO X3 : le superbe smartphone à -33%, et notre ÉNORME sélection du jour (PC, TV...)

Le bon plan du jour concerne le smartphone Xiaomi POCO X3 qui propose un écran de 6,67" FHD+ avec un rafraîchissement d'écran de 120Hz et un échantillonnage 240 Hz pour un maximum de réactivité et de fluidité. Il exploite un SoC Snapdragon 732G accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte mémoire. Le smartphone est orienté gamer, il dispose ainsi d'un système de refroidissement optimisé LiquidCool Technology 1.0 Plus, mais aussi de la fonction Game Turbo 3.0 optimisant les composants pour des performances maximisées.

Du côté de la photographie, on trouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle 13 MP, un module macro, un module de capture des données de profondeur. Le POCO X3 NFC est alimenté par une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W, assurant une autonomie de 10 heures de gaming ou de deux jours d'utilisation. Bref du lourd.

Sur le site d'Amazon, le POCO X3 NFC 6+128 Go est au prix réduit de 179 € au lieu de 269 € avec une livraison à partir du 26 septembre.





Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes :

PC portable

Accessoire PC

Smartphone

Google Pixel 5 128 Go à 589 € au lieu de 629 € (Fnac)





TV

Son

Montre connectée

Donerton à 25 € au lieu de 35 € (Amazon)





Domotique

Divers

Tablette XP-Pen Artist 15,6 Pro à 365 € au lieu de 429 € (Amazon)







D'autres bons plans sont consultables sur notre site comme le Dreame Bot D9 Max accompagné de son offre de lancement ou encore Deko qui fait sa promotion avec jusqu'à -65 % sur les perceuses, niveaux laser outils…