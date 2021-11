Le casque Sennheiser HD 350BT, la montre Garmin Vivomove 3S et la TV Hisense 55U8GQ à petit prix

Commençons par le casque Sennheiser HD 350BT, avec un design très simple et une finition de couleur noir matte, et qui ne pèse que 238 g. Le casque est compatible Bluetooth 5.0 et peut se connecter facilement à un smartphone. Le Sennheiser offre une très bonne autonomie de 30 heures afin de profiter toute la journée de sa musique sans interruption.

Le casque offre une expérience sonore de qualité en prenant en charge les codecs AAC, AptX et AptX Low Latency. De plus, le HD 350BT dispose d'un bouton dédié à l'assistant vocal grâce à Siri ou l'Assistant Google.

Sur Amazon, le casque sans fil Sennheiser HD 350BT à seulement 60 € au lieu de 99 € avec une livraison gratuite et rapide.



Passons à la montre connectée Garmin Vivomove 3S qui est en promotion sur le site d'Amazon.

Elle affiche un design classique et chic avec des aiguilles mécaniques, la montre est dotée d'un écran tactile de 39 mm avec une définition de 64 x 132 pixels. Grâce à ses divers capteurs, la smartwatch permet le suivi de votre santé et de votre forme avec le cardiofréquencemètre, l'oxymètre, etc.).

Vous pouvez aussi profiter du suivi GPS pour vous suivre lors de vos sessions sportives et la Garmin vous informe des SMS, des appels ou encore des emails que vous recevez sur votre smartphone. La montre a une autonomie de 5 jours en mode connecté et 2 semaines en mode montre uniquement.

La montre Garmin Vivomove 3S est au prix réduit de 170 € au lieu de 250 € sur le site d'Amazon.



Finissons avec la TV QLED Hisense 55U8GQ qui profite de 30 % de réduction que le site de Boulanger.

Elle est dotée d'une dalle de 55" avec une définition de 3840 x 2160 px avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, idéal pour les jeux vidéos. On note aussi la présence du Dolby Vision qui permet d'obtenir des images très lumineuses et un contraste beaucoup plus élevé. Côté son, on profite d'une puissance de 60 Watts avec ma technologie Dolby Atmos qui offre un son 3D.

La télévision profite de L'OS Vidaa U qui permet de profiter son téléviseur intelligent en utilisant des applications comme Netflix ou Molotov par exemple. Au niveau de la connectique, la Hisense 55U8GQ est équipée de 4 pour HDMI, de 2 ports USB, de 2 prises d'antennes, de 1 port Ethernet et de 1 slot PCMCIA. Pour finir, la TV est compatible Alexa et Google Assistant.

La TV QLED Hisense 55U8GQ est au prix de 699 € au lieu de 999 € avec l'ODR de 100 € sur le site de Boulanger.



