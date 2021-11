Xiaomi Week : des prix en baisse et des cadeaux sur le site officiel (smartphones, TV, écouteurs...)

Vous avez une affinité pour la marque Xiaomi, ou vous souhaitez les découvrir, voici une bonne occasion d'acquérir des produits de la marque à prix réduit. Vous pouvez consulter l'intégralité des bons plans de cette Xiaomi Week sur cette page dédiée du site mi.com.

Prenons par exemple le récent smartphone Xiaomi 11T Pro qui est doté d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Du côté de la photo, il est pourvu d'un capteur principal de 108 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un zoom de 5 MP. Pour faire des selfies, on note la présence d'une caméra de 16 MP.

Le smartphone propose le système d'exploitation MIUI 12.5 basé sur Android 11. Le Xiaomi 11T Pro est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6. Il possède une batterie de 5000 mAh pour une grande autonomie et est accompagné d'un chargeur rapide puissant de 120 W qui permet une recharge en seulement 17 minutes !

Vous trouverez les smartphones Xiaomi 11T 8+128 Go à 670 € et Xiaomi 11T Pro 8+256 Go à 700 €, les deux avec la montre connectée Mi Watch offerte d'une valeur de 149 €.



Vous trouverez également de nombreuses autres promotions sur le site, à découvrir ci-dessous :

Smartphone

TV

Mi TV P1 55" à 599 € au lieu de 699 €





Divers



