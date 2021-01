Le casque Sony WH-1000XM4, les AirPods Pro et le smartphone pliable Motorola Razr 2019 en promotion

Le bon plan du jour concerne le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Vous pourrez trouver le casque Bluetooth Sony Wh-1000XM4 à 349 € au lieu de 380 € chez Amazon.



Mais aussi les Airpods Pro d'Apple qui intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations. Ces écouteurs d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures, tandis que la charge se fait sans fil grâce à sa compatibilité Qi ou via une connectique Lightning. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

Les écouteurs sans fil AirPods Pro à 212 € au lieu de 279 € chez Amazon.



Enfin, le smartphone pliable Motorola RAZR 2019 qui est le premier modèle du marché à proposer un format clapet avec un affichage secondaire extérieur. L'affichage interne mesure 6,2 pouces avec dalle OLED et résolution 2142 x 876 pixels, dans un format très allongé 21:9.

L'écran extérieur est OLED de petite taille (2,7 pouces) pour afficher les notifications et les appels. Le Motorola Razr exploite un SoC Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et embarque un capteur photo 5 mégapixels pour les selfies et 16 mégapixels f/1,7 sur sa face externe.

La batterie de 2510 mAh peut être rechargée grâce à la fonction TurboPower 15W et le smartphone est waterproof.

Le smartphone Motorola RAZR 2019 est à seulement 899 € au lieu de 1699 € chez Rue du Commerce !!



