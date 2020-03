Castlevania : Symphony of the Night s'installe sur iOS et Android

C'est un monument de chez Konami qui vient de s'inviter sur iOS et Android : Castlevania Symphony of the Night est disponible sur les deux plateformes mobiles.

Konami vient de porter son mythique Castlevania : Symphony of the Night sur iOS et Android. Le titre lancé à l'origine sur PlayStation en 1997 reste parmi les épisodes cultes de la franchise.

Ses graphismes en 2D ont passé les années sans trop perdre de leur charme, et le titre reste une source d'inspiration pour beaucoup d'autres titres. Adapté depuis sur Saturn, PSP, PS3, Xbox 360 et intégré à des compilations, le titre est donc désormais disponible sur Android et iOS.

C'est Dotemu qui s'est chargé du portage et de l'adaptation des contrôles en version tactile. Le jeu reste toutefois compatible avec les manettes de jeu. Le titre est intégralement traduit en Français et est proposé au prix de 3,49 euros seulement.