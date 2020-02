CD Projekt évoque CyberPunk 2077 et la Nintendo Switch

CD Projekt s'est récemment exprimé à propos d'un portage de CyberPunk 2077 sur Switch, et la situation ne devrait étonner personne...

CD Projekt a récemment reporté la sortie de CyberPunk 2077 sur PC, Xbox One et PlayStation 4 à septembre 2020 évoquant la nécessité de peaufiner le titre dans ses moindres détails.

Pourtant, il est rapidement apparu que le studio faisait en réalité face à quelques problèmes d'optimisation du fait de la puissance limitée des consoles de génération actuelle, notamment Xbox One. Le studio a ainsi besoin de temps pour optimiser son titre afin de le rendre véritablement jouable sans saccades ou bugs sur toutes les plateformes.

Dans cette logique et alors même que The Witcher 3 a récemment profité d'un portage sur Nintendo Switch, il paraissait peu probable que CyberPunk 2077 s'invite sur la console hybride de Nintendo.

Et John Mamais, chef du studio polonais l'a confirmé récemment indiquant à propos du portage: "Ce n'est pas prévu de ce que je sache, pas pour le moment. Je ne sais pas si Cyberpunk 2077 peut tourner sur Nintendo Switch, il est sans doute trop lourd. Mais bon, nous avons réussi à porter The Witcher 3 sur la console alors que nous pensions que cela n'était pas possible..."

CD Projekt n'exclue ainsi pas la possibilité d'un portage ultérieur, mais pour l'instant, il n'est pas question de voir arriver le titre sur Switch.