CyberPunk 2077 : le studio QLOC au secours de CD Projekt pour boucler le titre

Il y a quelques jours, on apprenait de CD Projekt que le studio s'accorderait finalement quelques mois supplémentaires à peaufiner Cyberpunk 2077, décalant la sortie du titre à septembre prochain. Et désormais, on apprend que le studio QLOC vient au secours du projet.

Les fans sont toujours déçus lorsqu'on leur annonce que le jeu qu'ils attendent depuis des années est finalement repoussé au dernier moment. Ce fut le cas avec Cyberpunk 2077, initialement prévu pour le 16 avril et finalement décalé au 17 septembre prochain.

CD Projekt évoquait alors la nécessité de s'accorder du temps pour parfaire sa copie et proposer un jeu sans bug, le plus agréable a joué, le plus flatteur pour la rétine, et le plus optimisé. On apprenait par la suite que ce report était finalement majoritairement dû au manque de puissance des consoles de salon, qui ne permettaient pas de faire tourner le jeu dans de bonnes conditions.

Depuis cette révélation, les joueurs sont dans l'inquiétude, la question étant de savoir si CD Projekt va réussir à conserver le niveau graphique présenté au fil des diverses présentations ou si le studio sera contraint de procéder à un downgrade pour maintenir une certaine fluidité dans le titre.

On apprenait également le crunch intensif imposé aux employés de CD Projekt pour boucler le projet dans les temps avec des conditions de travail parfois à la limite du supportable pour les employés.

Désormais, il est l'heure d'apprendre une bonne nouvelle : le studio polonais QLOC a annoncé qu'il venait d'intégrer l'équipe de développement de Cyberpunk 2077. Le studio s'est spécialisé dans les portages de titres sur différentes plateformes, mais aussi dans le contrôle qualité.

CD Projekt a donc investi lourdement en moyens financiers et humains pour boucler son projet au mieux et dans les temps. Pour rappel, QLOC s'était chargée des portages de Dark Souls Remasters et DmC Devil May Cry sur PC, et ce, avec brio. Espérons donc que l'expertise du studio dans le domaine permette à CyberPunk 2077 de conserver sa splendeur tout en se montrant véritablement agréable à jouer.