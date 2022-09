The Witcher 4 : CD Projekt prévoit une ambitieuse saga

En début de semaine, CD Projekt dédiait un événement spécifique à Cyberpunk 2077 pour annoncer l'arrivée du nouveau patch 1.6 mais également parler de l'extension Phantom Liberty qui sortira sur PS5, Xbox Series et PC en début d'année prochaine.

On apprenait également que le DLC serait le seul et unique pour la franchise. L'échec du lancement de Cyberpunk 2077 et les difficultés à corriger le tir par la suite ont mis un terme aux espoirs du studio d'en faire un jeu-service, et donc de proposer les 17 DLC évoqués un temps.

L'échec de Cyberpunk 2077 profite à The Witcher





CD Projekt redirige donc ses ressources financières et personnelles vers son autre franchise phare : The Witcher et annonce ainsi souhaiter en faire une toute nouvelle saga, encore plus grande que ce qui avait été réalisé avec les 3 premiers épisodes.

The Witcher 4 sera ainsi le point de départ d'une toute nouvelle histoire : point de Geralt de Riv à l'horizon. CD Projekt veut bien différencier sa première trilogie de la saga à venir et annonce justement déjà non pas un simple titre, mais une saga à proprement parler. Il faut donc s'attendre à plusieurs jeux.

D'ailleurs, Adam Kiciński, le PDG de CD Projekt RED a partagé : " Nous avons bien plus d'un seul jeu en tête. La première saga se composait de trois volets, donc maintenant nous imaginons bien plus qu'un jeu, il sera le premier jeu de la seconde saga de The Witcher."

Clairement, il n'est donc plus dans les intentions de CD Projekt de multiplier les franchises, mais de revenir à ce qui a fait le succès du studio : The Witcher.

En attendant plus d'informations sur The Witcher 4, les joueurs peuvent toujours se replonger dans la première trilogie : The Witcher 3 profitera en fin d'année d'une mise à jour évolutive PS5 et Xbox Series pour une mise à niveau technique.