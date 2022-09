Cyberpunk 2077 : du projet à long terme au service minimal

Cyberpunk 2077 n'aura finalement peut être pas droit à ce qui était prévu initialement par CD Projekt.

Le projet était ambitieux : proposer un titre au contenu gigantesque tiré de l'ambiance Cyberpunk. Au départ, CD Projekt évoquait un premier volet qui pourrait faire partie d'une trilogie.

On évoquait ainsi d'autres titres permettant d'étendre toujours plus la carte et le contenu du jeu. Le mode multijoueur un temps senti pour la version initiale était ensuite repoussé... On parlait alors de plusieurs DLCs (on en évoquait 17 dont 2 payants et 10 rien que pour 2021) avec la promesse d'une foule de contenu pour corriger un lancement raté et un contenu loin des promesses...

Finalement, CD Projekt Red a tenu un événement visant à officialiser le lancement de la mise à jour Edgerunners 1.6 tout en présentant sa première extension baptisée Phantom Liberty prévue pour 2023.

Mais le chaos du lancement a entrainé une perte de temps colossale au studio, suivi d'une perte aussi conséquente d'argent... Pour éviter de reproduire cet échec, le DLC ne sortira pas sur PS4 et Xbox One, mais pire encore, il devrait également être le seul et unique.

Sur les réseaux sociaux, le compte de Cyberpunk 2077 a annoncé que Phantom Liberty est la seule extension prévue pour le titre.

Quid donc des autres nombreux DLCs gratuits et payants promis ? Ils auraient tout simplement été annulés et le suivi du titre pourrait alors s'arrêter dès la fin d'année prochaine. L'avenir de la franchise pourrait ainsi déjà être scellé et CD Projekt se tournerait vers son autre franchise phare : The Witcher.