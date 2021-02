CD Projekt RED piraté : le code source de Gwent diffusé, celui de Cyberpunk 2077 aux enchères

L'univers de Cyberpunk 2077 finit par rejoindre la réalité avec le piratage des serveurs de son éditeur polonais CD Projekt RED et la récupération du code source de plusieurs jeux et d'une série de documents administratifs.

Les pirates ont donné 48 heures pour obtenir une rançon, sous peine de diffusion des données dérobées, mais l'entreprise n'entend pas négocier et a pris contact avec les forces de l'ordre.

Pour mettre la pression, les auteurs du piratage ont déjà commencé à diffuser le code source du jeu Gwent, jeu de cartes tiré de l'univers de The Witcher, dont les données sont apparues sur des forums de hacking, sous la forme d'un contenu " CD Projekt Leak #1 ", avec la promesse d'en fournir plus dans 24 heures.

CD Projekt Red's ransomed data has been leaked online. pic.twitter.com/T4Zzqfn78F — vx-underground (@vxunderground) February 10, 2021

Ils en ont encore sous le coude puisqu'ils détiendraient le code source de Cyberpunk 2077, Thronebreaker : The Witcher Tales, The Witcher 3 et une version de The Witcher 3 pas encore sortie et qui est peut-être celle destinée à la console Playstation 5.

Le code source des différents jeux semble avoir été mis aux enchères avec un prix de départ de 1000 dollars. Les dates de modification des fichiers semblent indiquer que le vol des données a été réalisé durant le week-end du 6 au 7 février 2021 et des indices pointent vers l'utilisation du ransomware HelloKitty et du groupe de pirates éponyme.