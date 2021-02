CD Projekt RED piraté : le code source de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 dans la nature

L'éditeur de Cyberpunk 2077 annonce que ses serveurs ont été piratés et que des données ont été extraites, du code source de plusieurs jeux lancés et à venir à certains documents administratifs internes, avec demande de rançon.

Les temps sont décidément difficiles pour l'éditeur polonais CD Projekt RED. Après avoir affronté la tempête du lancement de son titre Cyberpunk 2077, voici maintenant le piratage de ses serveurs en bonne et due forme, avec demande de rançon à la clé.

Selon les premiers éléments, le code source de plusieurs jeux aurait été dérobé, de Cyberpunk 2077 à The Witcher 3 et Gwent, ainsi que divers documents administratifs.

L'éditeur indique refuser de céder au chantage de la rançon et disposer de backups pour restaurer les données que les pirates ont bloquées par chiffrement mais il avertit dans le même temps qu'une partie des contenus dérobés risquent d'être diffusés publiquement.

CD Projekt RED a fait le choix d'une communication de crise transparente en diffusant le message laissé par les pirates dont le geste semble être motivé par les critiques faites sur la gestion de l'éditeur et son fonctionnement et cherche à faire fuir les investisseurs et s'effondrer le cours en Bourse, déjà bien malmené au lancement de Cyberpunk 2077.

Si un ultimatum de 48 heures est donné, l'éditeur annonce ne pas vouloir céder au chantage et avoir contacté les autorités compétentes, tout en renforçant la sécurité de ses serveurs.