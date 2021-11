Cdiscount lance son 11.11 avec des prix imbattables !! (iPhone 12, 1 jouet acheté 1 offert, PC portables...)

Envie d'un forfait mobile pas cher ? L'opérateur Cdiscount Mobile propose depuis ce matin 4 nouveaux forfaits sans engagement comme par exemple un 150 Go à 13,99 € par mois valable un an.

Pour bien débuter les soldes d'été, Cdiscount Mobile nous propose deux forfaits mobiles avec un très 100 Go de données mobiles à seulement 7,99 € par mois pendant un an, mais ausi un 60 Go à avec un iPhone 8 offert.