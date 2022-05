Cdiscount lance les « SUPER BRAND DAY SAMSUNG » avec un MAX de réductions !

Les produits de la marque Samsung sont à l’honneur chez Cdiscount avec des réductions sur la téléphonie, les TV ou encore les écrans PC. Du 30 mai à 14 heures jusqu’au 1er juin 23h30, les « SUPER BRAND DAY SAMSUNG » vous offrent la possibilité de faire de sacrées économies. L’intégralité des offres se trouve sur la page dédiée à l’opération sur Cdiscount.

Prenons par exemple la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 qui fait partie de l’opération « SUPER BRAND DAY SAMSUNG ».

Elle est équipée d’une dalle de 10,5" pour une définition de 1920 x 1200 pixels. La tablette est propulsée par le processeur UniSOC T618 avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. De plus, vous pouvez augmenter son espace de stockage grâce à son port microSD (maximum 1 To). La tablette intègre une batterie de 7,04 Ah qui offre plusieurs heures d’utilisation et elle est accompagnée d’un chargeur rapide de 15W.

Sur Cdiscount, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 364 Go est au prix de 229 € au lieu de 289 € avec la livraison gratuite.



Et voici notre sélection des meilleurs bons plans de ces journées spéciales SAMSUNG chez Cdiscount :

