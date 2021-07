Cdiscount Mobile lance un forfait mobile 200 Go de data à moins de 10 € par mois pendant un an !

La concurrence est forte et tous le opérateurs mobiles lancent de nouvelles promotions pour ce mois de juillet. Cdiscount Mobile ne déroge pas à cette règle en nous proposant aujourd'hui un très intéressant forfait avec 200 Go de données mobiles affiché à moins de 10 euros par mois, et ce pendant un an !

Comme nous l'avons vu hier avec les offres ultras attractives de RED, avec son BIG RED, et de Bouygues Télécom, avec ses Very B&You, la concurrence est forte et personne ne compte laisser l'autre occuper seul le terrain des promotions.

Aujourd'hui c'est Cdiscount Mobile qui passe à l'action avec un nouveau forfait mobile proposant 200 Go de données mobiles affiché à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an, le prix passant ensuite à 19,99 € par mois. Cette offre est valable jusqu'au 14 juillet 2021 inclus.

Remarque : il s'agit d'un forfait sans engagement donc libre à vous de partir après la période de un an pour basculer vers une offre encore plus intéressante.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM





Découvrez le forfait mobile 200 Go de data à 9,99 € par mois pendant un an



A noter que Cdiscount mobile propose encore jusqu'à ce soir son forfait mobile 100 Go de data à 7,99 € par mois pendant 1 an, mais aussi jusqu'au 11 juillet 2021 un forfait 60 Go à 14,90 € avec engagement de 24 mois, mais avec un iPhone 8 reconditionné offert.



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter les dernières offres de la concurrence avec Red by SFR qui propose 4 forfaits pour son BIG RED avec 5 Go, 40 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 5 €, 10 €, 12 € et 15 € par mois sans variation de prix au bout d'un an, mais aussi Sosh avec son forfait mobile 80 Go à 14,99 € par mois même après un an, Free et son forfait mobile Série Free 90 Go à 9,99 € par mois seulement pendant 1 an et enfin Bouygues Telecom avec son Very B&You avec 4 forfaits 5 Go, 40 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 4,99 €, 9,99 €, 11,99 € et 14,99 € par mois.