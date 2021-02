Cdiscount Mobile propose deux forfaits mobiles 30 Go et 40 Go à partir de 2,99 € par mois !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher, l'offre de Cdiscount Mobile devrait vous intéresser avec ses deux forfaits mobiles en série limité valables jusqu'au 16 février 2021.

Le premier forfait est un forfait mobile proposant 30 Go de données mobiles à 2,99 € par mois pendant 6 mois puis ensuite à 12,99 € par mois et qui comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 30 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Le second est un forfait mobile avec 40 Go de data à 6,99 € par mois pendant 12 mois puis ensuite à 13,99 € par mois et qui inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi dans les DOM et en Europe.

en France métropolitaine, mais aussi dans les DOM et en Europe. 40 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 3 Go de data 4G utilisables en Europe et dans les DOM



Ces deux forfaits mobiles sont sans engagement.

Et n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence avec 5 forfaits mobiles en promotion à 5 € par mois ou moins, mais aussi le forfait Free Mobile 70 Go de data à 10,99 € par mois pendant 12 mois, 3 forfaits mobiles chez Sosh avec respectivement 40 Go, 80 Go et 100 Go à 12,99 €, 15,99 € et 16,99 €, ou encore les 4 forfaits mobiles de RED 5 Go, 60 Go et 100 Go et 130 Go (5G) à respectivement 5 €, 13 €, 15 € et 25 € par mois et les 4 forfaits Bouygue Télécom B&You 5 Go, 60 Go, 100 Go et 130 Go (5G) à 4,99 €, 12,99 €, 14,99 € et 24,99 € !