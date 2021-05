Cdiscount Mobile : forfait mobile 5 Go à 3 € par mois et pas que la première année ! Mais aussi 100Go à 6,99€

Cdiscount Mobile réagit aux offres de RED et de Bouygues Télécom en nous proposant un superbe forfait mobile à seulement 3 € par mois avec 5 Go et ce prix n'est pas que la première année ! Vous trouverez aussi un forfait mobile 100 Go à 6,99 € par mois pendant 1 an.

Comme nous le disons hier, la guerre est repartie de plus belle dans le domaine des forfaits mobiles. Ainsi hier nous avons eu droit aux offres de RED puis de Bouygues.

Aujourd'hui c'est Cdiscount Mobile qui propose depuis 14h deux nouveaux forfaits mobiles valables jusqu'au dimanche 9 mai 2021 inclus.

Le premier forfait, extrêmement intéressant, est un forfait mobile proposant 5 Go de données mobiles à 3 € par mois avec un prix qui n'évoluera pas après un an (du moins tant que Cdiscount ne le change pas) et qui comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 5 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 1 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Le second est un forfait mobile avec 100 Go de data à 6,99 € par mois pendant 12 mois puis ensuite à 20 € par mois et qui inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 100 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data 4G utilisables en Europe et dans les DOM



Ces deux forfaits mobiles sont sans engagement, libre à vous donc de résilier quand bon vous semble.



Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec un forfait Free Mobile 70 Go de data à 10,99 € par mois pendant 12 mois, 2 forfaits mobiles 60 et 100 Go à 13,99 € et 16,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 20 Go à 5 € par mois, 60 Go à 8 € et 130 Go à 12 € chez RED et les 20 Go à 4,99 €, 60 Go à 7,99 € et 140 Go à 12,99 € de Bouygues Télécom.