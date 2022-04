Le reconditionné à prix CASSÉ chez Cdiscount avec jusqu'à 30 % de réduction !

Jusqu'au vendredi 15 avril, profitez à prix réduit de smartphones, de smartwatch et bien plus sur Cdiscount. Le site vous fait profiter d'une réduction sur du reconditionné. L'avantage de l'occasion est le faible prix, mais aussi de baisser l'impact écologique. De plus, les produits sont contrôlés et garantis ! Aucune raison de ne pas craquer. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Prenons par exemple l'iPhone X 64 Go qui profite d'une belle réduction avec l'opération sur le reconditionnement.

Le mobile est équipé d'un écran Super Retina de 6,8" avec une définition de 2436 x 1125 pixels et une luminosité de 625 cd/m². Au-dessus de ce dernier, vous profiterez d'une caméra de 7 MP pour faire des selfies. Le smartphone est propulsé par le SoC Apple A11 Bionic avec 64 Go d'espace de stockage disponible.

Du côté de la photo, il intègre à l'arrière 2 objectifs avec pour résolution 12 MP et une caméra infrarouge. Pour finir, sa batterie offre une utilisation de 60 heures au maximum selon constructeur sans avoir besoin de le recharger.

L'iPhone X 64 Go reconditionnés est au prix de 269,99 € avec la livraison gratuite depuis le site de Cdiscount.



Voici d'autres bons plans à ne pas rater sur les reconditionnés de Cdiscount :

Smartphone

Montre connectée

Casque

Écouteurs

Vélo électrique

Console





