Cinq offres de folies avec une souris, un PC portable, des écouteurs, une montre connectée et un casque

Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée avec le casque Logitech G Pro X, les écouteurs JBL Club Pro+, le PC portable Asus VivoBook R409JA, la souris Razer Basilisk V3 et la montre connectée Apple Watch Series 7.

Commençons ce top 5 avec le casque Logitech G Pro X qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site d'Amazon.

Il intègre la technologie DTS Headphone:X 2.0 qui vous fait profiter d'un son surround 7.1 avec un son de qualité. De plus, il est équipé d'un transducteur PRO-G 50 mm surmontés d'un rembourrage confortable à mémoire de forme recouvert de similicuir.

Le casque propose plusieurs profils d'égaliseurs qui ont été conçus par des pros. Pour finir, il est doté d'un microphone Blue VO!CE de 6 mm qui peut se détacher. Il sera parfait pour vos sessions de jeux.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G Pro X est au prix réduit de 75 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la montre connectée Apple Watch Series 7 qui profite d'un écran OLED de 41 mm. Elle intègre un verre renforcé qui la rend plus solide. Avec sa certification IP6X, elle offre une résistance à la poussière et peut vous accompagner lors de vos sessions de natation. Elle intègre aussi plusieurs capteurs associés à des applications qui permettent le suivi du taux d'oxygène dans le sang, de vous faire des ECG, etc.

Elle est dotée d'une fonction d'urgence qui émet un appel rapidement, uniquement si vous avez votre smartphone à proximité. La montre connectée propose également des exercices de fitness, et vous suit aussi sur d'autres activités sportives. Sa fonction GPS vous guide sur vos itinéraires. Et enfin, vous avez la possibilité de changer facilement vos bracelets.

Sur le site de Rakuten, la montre connectée Apple Watch Series 7 est au prix de 346 € au lieu de 429 € avec la livraison gratuite.



Passons à la souris Razer Basilisk V3 qui bénéficie également d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Elle intègre 11 boutons totalement programmables qui permettent d'optimiser votre façon de jouer. De plus, elle est dotée de 11 zones d’éclairage personnalisables grâce aux logiciels Chroma Studio.

La souris embarque aussi des pieds en PTFE qui facilite la glisse et ses mouvements. Elle est équipée d'un capteur optique avec une sensibilité de 26K DPI. Ses switchs possèdent aussi une durée de vie de 70 millions de clics. Pour finir, vous pouvez programmer jusqu'à 5 profils afin de les sélectionner en fonction de vos jeux.

Sur Amazon, la souris gamer Razer Basilisk V3 est au prix de 45 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant aux écouteurs JBL Club Pro+ qui bénéficie d'une belle réduction sur Amazon.

Les écouteurs profitent d'une technologie de réduction de bruit adaptive qui permet de s'isoler lorsque vous écoutez vos musiques préférées, mais aussi de la technologie Ambient Aware qui augmente les bruits ambiants pour éviter de retirer ses écouteurs.

Au niveau de l'autonomie, les écouteurs permettent de profiter du son pendant 8 heures auxquelles il faut rajouter 24 heures par écouteurs. Pour finir, les écouteurs sont dotés de la technologie Bluetooth et offrent un son cristallin.

Sur Amazon, les écouteurs JBL Club Pro+ sont au prix de 100 € au lieu de 199 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le PC portable Asus VivoBook R409JA qui voit son prix chuter de 28 %.

Il intègre une dalle de 14" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Le PC portable intègre le processeur Intel i7-1065G7 cadencé à 3,9 GHz avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD.

Il est doté aussi d'une caméra 720p, d'un micro, de deux ports USB 2.0, d'un port HDMI, d'un port USB C et d'un port USB 3. Il intègre la présence d'un lecteur de carte microSD. Pour finir, il est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi 6.

Le PC portable Asus VivoBook R409JA est au prix de 650€ au lieu de 900 € avec la livraison gratuite depuis le site de la Fnac.





