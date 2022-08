Cdiscount propose des prix IMBATTABLES sur HP. Chromebook, gaming ou bureautique, il y en a pour tout le monde

Cdiscount lance l’opération "Prix imbattables sur HP". Pendant les prochains jours, une série de produits de la marque HP va voir ses prix se réduire sur la plateforme commerciale. Vous pouvez consulter l’intégralité des offres sur la page dédiée à l’opération.

Prenons par exemple le PC portable pour gamer Omen by HP 16-c0167nf qui profite d’un super tarif.

Ce dernier est doté d’un écran de 16" avec une définition de 1920 x 1080 pixels accompagnée de la technologie AMD FreeSync qui permet une meilleure synchronisation entre la carte et l’écran. De plus, l’écran profite d’un taux de rafraichissement de 144 Hz, parfait pour le gaming. Le PC portable intègre le processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. De plus, vous profitez pour vos jeux, de la carte graphique GeForce RTX 3070 avec 8 Go de RAM dédiée.

La batterie du PC portable Omen by HP 16-c0167nf vous fait profiter d’un peu moins de 11 heures d’autonomie. De plus, l’ordinateur profite aussi d’un système de refroidissement à 5 voies pour empêcher la surchauffe. Pour finir, il est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Sur Cdiscount, le PC portable pour gamer Omen by HP 16-c0167nf est au prix de 1400 € pendant les "Prix imbattables sur HP".



Voici d’autres PC qui profitent de l’opération de Cdiscount :

Chromebook

Bureautique

Gaming





