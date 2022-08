60% de réduction sur le casque Bang & Olufsen Portal mais aussi sur un smartphone, un écran, des écouteurs...

Commençons ce top 5 avec le smartphone OnePlus Nord 2 5G 8+128 Go qui profite d'une bonne réduction sur AliExpress.

Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. De plus, il est propulsé par le SoC Dimensity 1200-AI avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone profite du Wi-Fi et du Bluetooth 5.2.

Du côté de la photo, le smartphone profite de trois capteurs à l’arrière, de 50 MP en objectif principal, 8 MP et 2 MP pour les deux autres capteurs. Pour faire des selfies, le capteur situé à l'avant du smartphone propose une définition de 32 mégapixels. Et pour finir, le mobile profite d’une batterie d'une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Sur le site AliExpress, le smartphone OnePlus Nord 2 5G 8+128 Go est au prix de 289 € au lieu de 369 € avec le coupon vendeur et le code SDFR872.



Continuons avec l'écran PC LG UltraGear 27GN850 qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Il est doté d'une dalle de 27 pouces avec une définition de 2560 x 1140 pixels et un très beau taux de rafraichissement de 144 Hz. Il profite également de la technologie Dynamic Action Sync qui réduit le délai d'affichage avec le mode DAS et permet de percevoir n'importe quel moment en temps réel. L'écran affiche un design élégant et nous notons la présence de deux ports HDMI, d'un port USB 2 et de deux ports USB 3.

Sur Amazon, l'écran LG UltraGear 27GN850 est au prix de 300 € au lieu de 347 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque Bang & Olufsen Beoplay Portal qui profite de 60 % de réduction sur Amazon.

Ce dernier est développé pour le jeu avec de nombreuses fonctions dédiées comme la connexion Xbox sans perte de qualité. Il est doté aussi de la technologie de réduction de bruit qui élimine les bruits de fond indésirables.

De plus, vous profiterez d'un son surround immersif grâce à la technologie Dolby Atmos. Ses quatre micros permettent une conversation claire et pour finir, le casque offre un confort durable grâce à ses arceaux et coussinets avec mousse à mémoire de forme.

Sur Amazon, le casque Bang & Olufsen Beoplay Portal est au prix de 200 € au lieu de 499 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la TV Philips 50PUS7906 qui voit également son prix chuter sur Cdiscount.

Cette dernière est dotée d'une dalle LED de 50", soit 126 cm, qui affiche une définition de 3840 x 2160 pixels avec la présence d'un rétroéclairage LED. Nous notons également la présence de deux haut-parleurs 10 W qui profitent de la technologie Dolby Atmos.

Grâce au système Android TV, vous profiterez de vos applications préférées comme Netflix, Disney+ et bien d'autres. Et enfin, nous notons la présence de deux ports USB, de quatre ports HDMI, d'une sortie audio et d'une prise réseau. La télévision est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi.

Sur Cdiscount, la TV Philips 50PUS7906 est au prix réduit de 402 € au lieu de 600 €.



Finissons ce top avec les écouteurs OnePlus Nord Buds qui sont à petit prix sur le site Oneplus.com.

Ces derniers profitent de la technologie de réduction de bruits grâce à ses quatre micros. Ils sont dotés de drivers en titane de 12,4 mm protégés par des embouts qui se marient bien avec les conduits d'oreilles. Chaque écouteur vous apporte 7 heures d'écoute et 30 heures au total. Il ne faut que 10 minutes de charge pour profiter de 5 heures d'écoute. Pour finir, les écouteurs affichent l'indice IP55 qui indique une résistance à la poussière et à l'eau.

Sur le site de OnePlus, les écouteurs OnePlus Nord Bud sont au prix de 30 € au lieu de 49 €.





