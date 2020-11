Cdiscount casse les prix sur le sport à la maison (accessoires fitness / musculation, tapis de course, ..)

Le nouveau confinement marque la fermeture temporaire des salles de sport pendant une durée indéterminée encore. Pour ne pas perdre les bonnes habitudes et garder la forme, Cdiscount propose de nombreuses réductions de prix sur toute une sélection d'appareils pour le sport à domicile !

Le bon plan du jour concerne Cdiscount qui a récemment lancé une toute nouvelle opération dédiée au sport à la maison avec des promotions sur les accessoires de fitness et de musculation, les tapis de course, vélos d’appartement, etc. Cette promotion est disponible jusqu'à la fin du confinement, qui est, pour le moment (^^), fixé au 1er décembre 2020.

Vous pourrez trouver toutes les offres sur cette page dédiée.

Et ci-dessous vous pourrez trouver une liste non exhaustive des promotions les plus intéressantes :



