Cerebras WSE Generation 2 : une puce géante de 850 000 coeurs et 2600 milliards de transistors !

Après une première puce géante de 400 000 coeurs, Cerebras présente son évolution et double la mise grâce à la gravure en 7 nm.

La firme Cerebras a mis au point un procédé permettant de créer une puce combinant un très grand nombre de coeurs. C'était en août 2019 la présentation du Wafer Scale Engine (WSE) aux 400 000 coeurs gravés en 16 nm et représentant pas moins de 1200 milliards de transistors, avec 18 Go de mémoire.

Cerebras WSE 1

La puce a trouvé place quelques mois plus tard dans un supercalculateur Cerebras CS-1 testé au sein de l'Argonne National Lab aux Etats-Unis. Pour l'événement HotChips 2020, Cerebras dévoile les premiers éléments d'une puce encore plus impressionnante : WSE Generation 2.

Elle exploite cette fois la gravure en 7 nm de TSMC, ce qui lui permet de rassembler 850 000 coeurs en une même structure, représentant cette fois l'équivalent de 2600 milliards de transistors !

Le composant reprend les dimensions de la version précédente, soit un carré de 21 cm de côté représentant une surface de 46 225 mm2 (quand le plus gros GPU au monde représente 815 mm2 pour 21,1 milliards de transistors) et profite ainsi des avantages d'une gravure plus fine pour réaliser des tâches d'intelligence artificielle.

Cerebras ne dévoile pas encore tous les secrets de cette puce géante mais on peut penser que la quantité de mémoire aura suivi une progression similaire.